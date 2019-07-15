На Николаевщине пострадавших в ДТП подростков-велосипедистов выписали из больницы

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов выписали из больницы, серьезных повреждений у них не обнаружили.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Как известно, 14 июля, на трассе «Николаев-Снигиревка» водитель автомобиля «ВАЗ-21099» начал обгонять группу велосипедистов, но по встреченной полосе двиглася «КамАЗ» и водитель легковушки резко вернулся в свою полосу – в результате маневра он врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. Шесть спортсменов госпитализировали.

«Повреждения оказались незначительными и сейчас дети в сопровождении тренеров отпущены домой», – говорится в сообщении.

Кроме того по предложению Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова для воспитанников СДЮСШОР планируют купить новые велосипеды вместо уничтоженных в результате ДТП. Соответствующие поручения дали управлению молодежи и спорта Николаевской ОГА.

Напомним, что ранее в Николаеве «Opel», выезжая из парковочного кармана, сбил женщину на мопеде.