Возле Киева на трассе произошло масштабное ДТП – пострадали 18 человек, есть погибшие

15 июля, под Киевом, вблизи села Гуровщина произошло серьёзное ДТП с участием маршрутки «Volkswagen LT» и легковушки «Ford Mondeo». В результате погибли два человека, 18 были госпитализированы. Еще один пострадавших умер в карете скорой после.

Об этом сообщает «Информатор».

По прибытию медики начали оказывать первую помощь пострадавшим. По предварительным данным, микроавтобус маршрута Львов – Киев и легковой автомобиль ехали по Житомирской трассе в сторону Киева. На 34 километре дороги между транспортными средствами произошло столкновение.

Водитель и пассажир автомобиля «Ford» погибли на месте. В экстренном порядке всех пострадавших 18-ти человек госпитализировали. В легковушке ехал еще один мужчина, но от пострадавших травм он скончался в карете скорой помощи.

Состоянием на 08:00 движение по Житомирской трассе в сторону Киева ограничено. Образовалась пробка.

Напомним, вчера микроавтобус «Volkswagen Transporter», в котором находились сотрудники Управления государственной охраны Украины, попал в ДТП, когда возвращался из командировки в Киев.

А 2 июля в Николаевской области на автодороге Н-24 «Николаев – Благовещенское», вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой микроавтобус «Mercedes Benz» и «Mercedes Sprinter» - междугородняя «маршрутка» сообщением «Николаев-Первомайск».