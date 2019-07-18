На трассе Одеса-Рени в результате столкновения грузовика и легковушки погибли 4 человека – среди них ребёнок

В четверг, 18 июля, на трассе Одесса-Рени произошло столкновение автомобилей «МАН» и «Volkswagen». Погибли водитель и три пассажира легковой машины. Среди погибших – ребёнок.

Об этом сообщает отдел коммуникации Белгород-Днестровского ОП в Одесской области.

Событие произошло сегодня утром на трассе Одесса-Рени, недалеко от села Удобное. На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как возле села Лукашовка Первомайского района ночью 17 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии трое человек погибло, один находится в реанимации. А во вторник, 16 июля, на 218 км автодороги Н-24 «Благовещенск-Николаев» в Новоодесском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «ВАЗ-2106» и микроавтобуса «Mercedes-Benz Vito».