На Херсонщине очевидцы зафиксировали на видео два смерча, которые пронеслись по степи

В сети Интернет показали смерч, который «прошелся» по полю, между Запорожской и Херсонской областями. Мелитополец поделился видеозаписью данного явления.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Смерч двигался по полю, становясь всё больше, пока в какой-то момент не развеялся. Двигавшийся по дороге водитель снял это явление природы на видео.

Также, сегодня с редакцией «Преступности.НЕТ» поделились видеозаписью смерча, который появился недалеко от Железного порта, Херсонской области.

Напомним, как на Житомирщине мощный смерч за несколько минут уничтожил 100 гектаров леса. А ранее на популярный турецкий курорт обрушился ураган – смерч перевернул автобус с людьми.