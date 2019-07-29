В Киеве, в результате пожара в гараже сгорел автомобиль – во время ликвидации огня спасатели обнаружили мёртвого мужчину

28 июля, в Киеве, в Дарницком районе, мужчина сгорел в собственном гараже вместе с автомобилем. Пожар произошел ранним утром.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Пожар случился примерно в 04:55. На место происшествия выехали спасатели 16-ой государственно пожарно-спасательной части. Там они обнаружили объятый пламенем гараж. Примерно в 05:18 пожар локализировали, а в 05:46 – полностью ликвидировали.

Во время ликвидации пожара в гараже было обнаружено тело мужчины.

На месте работали две единицы основной и специализированной пожарно-спасательной техники, а также 9 человек личного состава.

Причины возникновения пожара устанавливаются следствием.

Напомним, как в Первомайске 18 июля потушили пожар в гараже, который находится на цокольном этаже двухэтажного дома на улице Марии Демченко. А ранее в Николаеве потушили пожар в частном домовладении и спасатели не дали взорваться двум газовым баллонам.