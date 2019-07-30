В Николаеве снова пытались возвести незаконную пристройку на тротуаре – горожан просят в таких случаях вызывать полицию

В Николаеве снова попытались построить на тротуаре незаконную пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей, поэтому в мэрии просят свидетелй незаконных работ сообщать об этом в полицию.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

«На улице Строителей уже второй раз пытаются забрать у николаевцев часть тротуара путем установления пристройки. Мы не раз сталкивались с тем, что недобросовестные предприниматели становятся «архитекторами» и по своему усмотрению распоряжаются землей города. Но с такой настойчивостью - впервые. Только раздался скандал, где фигурирует это помещение. Когда «Укрсоцбанк» обратился с просьбой отменить решение исполкома, связанные с объектами недвижимости, принадлежащих депутату горсовета Ентину. Потому что эта недвижимость находится в залоге. И здесь снова ... Возмущает то, что это делают люди, которые призваны защищать имущество Николаева. Они безнаказанно и нагло делают то, что им заблагорассудится», – отметил руководитель департамента Андрей Ермолаев.

«В первый раз застройку демонтировали. Поэтому хозяин решил зайти с другой стороны - начать капитальное строительство. Такую деятельность официально прекратить значительно сложнее. На что, видимо, и рассчитано. Сейчас готовятся документы, и пока что единственный выход - не дать строить. Останавливаются работы только с приездом полиции. Но круглосуточно дежурить полицейские там не могут. Я обращаюсь к неравнодушным гражданам: если видите, что там работают строители - вызывайте сразу полицию», – обратился Ермолаев.

В департаменте финнадзора мэрии отметили, что первые жалобы на пристройку поступили в январе и после проверки выяснилось, что она незаконна и ее демонтировали. В начале июля граждане снова начали жаловаться на возобновление работ по адресу проспект Мира, 4а. Только по приезду полиции рабочие убежали с места незаконного строительства.

Сейчас работы приостановлены решением управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Напомним, что в феврале сообщалось, как в Николаеве признали незаконной пристройку, которую начали возводить на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей. Депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин заявил, что здание, пристройку к которому собираются демонтировать, не его.