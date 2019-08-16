В Житомирской области засудят врачей, из-за которых якобы умер 16-летний подросток в 2015 году

Фото - Левый Берег В Житомирской области будут судить четырех врачей районной больницы по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Их действия якобы повлекли за собой смерть 16 летнего подростка в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В мае 2015 года с места ДТП бригадой скорой помощи в райбольницу был доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

В тот же день несовершеннолетнего осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, педиатра и врача-анестезиолога.

Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и он умер.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи: ненадлежаще проведена диагностика и обследование, не поставлен своевременно правильный диагноз, к тому же больного не госпитализировали в специализированное отделение больницы.

В итоге трех врачей, которые проводили консилиум и дежурного врача-анестезиолога обвиняют по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Напомним, в Николаеве по сделке с прокуратурой освободили от тюремного наказания, назначив испытательный срок женщине, ребенок которой умер из-за ее отказа лечить его в больнице.

А полвека назад американский астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны. По возвращении на Землю он стал национальным героем. Армстронг прожил 82 года и умер из-за проблем с сердцем в 2012-м. Его семья обвинила врачей в халатности. После разбирательства больница заплатила родственникам около шести миллионов долларов в обмен на то, что они не будут разглашать подробности.