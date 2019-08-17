Военные РФ в 2017 году «случайно» активировали 700-килограммовую ракету в ангаре Крыма – Минобороны хочет взыскать с них ₽45 миллионов компенсации

Иллюстрация Российские военные в аннексированом украинском Крыму «случайно» активировали 700-килограммовую ракету класса «воздух-поверхность» в ангаре аэродрома в городе Саки. Министерство обороны России хочет получить полную компенсацию с военных, которую оценили в ₽45 миллионов

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, инцидент произошел еще в октябре 2017 года, но огласку ему дали только сейчас. Избежать последствий удалось только потому, что ракета была активирована непосредственно в ангаре, а ее боевая часть (100 кг взрывчатого вещества) не сработала.

В результате пуска, 700-килограммовая ракета пробила стену ангара, снесла ворота, разрушила проверочную аппаратуру и уничтожила еще одну ракету Х-29ТД.

За инцидент военных уже наказали - им ограничили продвижение по службе и удержали часть денежного обеспечения. Однако Министерство обороны России хочет получить полную компенсацию, которую оценили в ₽45 миллионов.

Напомним, в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. А в Баренцевом море на подводной лодке произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков.