«Охрана не вызвала пожарных, должен ли я сидеть?» - владелец одесской гостиницы, где во время пожара погибли люди, ответил Зеленскому

Владелец сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадим Черный написал письмо из СИЗО президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он рассказал, что не виновен в пожаре.

Об этом сообщает Думская.

«Теперь о фактах, господин президент. моя гостиница работает 14 лет. Без происшествий. Она введена в эксплуатацию ГАСКом — при участии пожарных. В гостинице работает противопожарная и дымовая сигнализация. Работают спринклеры. Проект был согласован с пожарными и введен в эксплуатацию. Сигнализация выведена на пульт внешней охраны. Ежемесячно я плачу за обслуживание сигнализации и подключение на пульт. Сигнализация с спринклера есть во время номерах и в коридорах. Резервуар с водой был наполнен. Гидранты в коридорах работа. Персонал гостиницы колотили в номера и выводил людей», — пишет он.

Он переложил вину на охранную компанию, которая не вызвала пожарных.

«Я сижу в камере, где пыточный свет двух ламп бьет в глаза сутки напролет. Я читаю следователем написанное следователем подозрение. В нем отчаянная попытка пожарных переложить ответственность. Ни одного одного нарушения .. Какие выводы из этого, господин Президент? Пожарная безопасность выродилась в фикцию, нормы крайне устарели. Их выполнение не обеспечивает безопасности. Что произошло у нас? По причине, еще не установленной, начался пожар. Автоматика послала сигнал на пульт охранной компании «Карабинер». Компания не вызвала пожарных. Когда полиция пыталась осмотреть пульт «Карабинера», их не пустили. Мои сотрудники звонили в МЧС и только после этого звонка приехали пожарные. Господин президент, должен ли я быть с тюрьме?» — написал он.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.