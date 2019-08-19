Опубликованы фотографии сгоревших номеров в отеле «Токио Стар» - посетители чувствовали запах гари за десять минут до трагедии

Были опубликованы фотографии номеров после пожара в Одесском отеле «Токио Стар». Кроме того, было опубликовано видео за 10 минут до пожара. Люди чувствовали запах гари и обратились к охране, однако их слова проигнорировали.

Соответствующие материалы опубликовал Артем Булгару в Facebook.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

«Короткое видео от гостя отеля, за 10 мин.до пожара....полное бездействие охраны!!!человек почувствовал запах гари, т.к. его номер был рядом с очагом возгорания,он обратился к охране,но его просьбу проигнорировали», - говорится в сообщении.

Отметим, что Ревизор в 2015 году приезжал в данную гостиницу с проверкой. Были подмечены плохие условия проживания и общее недовольство посетителей.