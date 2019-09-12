На дороге под Киевом в результате лобового столкновения автомобилей погибли три человека

В Киевской области в результате ДТП погибли три человека. Машины выехали на встречную полосу. В результате столкновения один из автомобилей загорелся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«На автодороге возле города Кагарлык произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые ехали на встречу друг другу. После столкновения одна машина загорелась. В результате ДТП погибли три человека», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Детали трагедии выясняются.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, на Одесской трассе под Киевом столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировала фура, водитель которой сообщил, что попутал педали газа и тормоза. А ранее три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, которое произошло в Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке.