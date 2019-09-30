В Николаеве подросток в ходе конфликта камнем разбил боковое стекло нового автобуса - в КП просят помочь установить личность виновника

В субботу, 28 сентября, в Николаеве подросток камнем разбил боковое стекло автобуса КП «Николаевпасстранс».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, сообщается, что инцидент произошел на остановке «Плавбассейн» (по направлению движения в сторону Ингульского моста).

«В результате конфликта возникшего между пассажирами на указанной остановке, одним из участников конфликта, было камнем разбито боковое стекло автобуса КП «Николаевпастранс», - говорится в сообщении.

В частности, предприятие просит горожан помочь в установлении личности виновника. Телефон для связи: +38-050-768-04-83.

Напомним, как 27 августа в Николаеве неизвестный выстрелил из оружия и попал в лобовое стекло автобуса – в КП не надеются, что происшествие расследуют.

Также, в Николаеве 9 августа пассажир маршрутного такси №1 ударил по голове отверткой водителя коммунального автобуса, который курсирует по маршруту №51, а также разбил левое боковое зеркало заднего вида.