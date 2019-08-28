В Николаеве неизвестный выстрелил из оружия и попал в лобовое стекло автобуса - на предприятии не надеются, что происшествие расследуют

Во вторник, 27 августа, в новом автобусе №51 было повреждено лобовое стекло.

Об этом в группе «Маршрутки Николаева. Общественный транспорт» в Facebook сообщил некий Максим.

По его словам, стреляли из мелкокалиберного оружия или бросили камнем. На место вызвали полицию, провели осмотр и зафиксировали факт.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков отметил, что инцидент произошел в Терновке на улице Первомайская, автобус в момент выстрела находился в движении, а водитель не сразу понял, что произошло. Только по приезду на конечную он увидел отверстие от выстрела. Также директор КП подтвердил, что на место вызывали полицию и все задокументировали.

- Более вероятно, что это был выстрел из оружия, отверстие очень похоже. Мы не надеемся, что инцидент будет расследован. Стрелявшего установить будет сложно, это все происходило в движении, только если на месте инцидента были камеры и зафиксировали этот момент, - отметил Алексей Ушаков.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное. 21 мая в ходе презентации автобусов на главной площади Николаева чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.

Как известно, из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсируют всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.