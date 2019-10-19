Сирийские союзники Турции использовали химическое оружие, – FP

Лояльные к Турции отряды используют боеприпасы с фосфором, которые при контакте с человеческой плотью могут ранить или убить. Химическое оружие используют в ходе турецкого наступления против курдских сил на севере Сирии.

Об этом пишет «Foreign Policy» со ссылкой на собственные источники среди курдских отрядов.

Они передали изданию фото детей из приграничного города Рас аль-Айн. На их груди и лицах видны химические ожоги от фосфорных боеприпасов.

Представитель «Сирийского демократического совета в США» Бассам Сакер и секретари департамента здравоохранения этой организации Рапарин Хасн и Манал Мхемед передали «Foreign Policy» письмо с призывом к международному сообществу провести эвакуацию раненых мирных жителей.

«Турция использует все виды вооружения, включая запрещенные мировым сообществом. И наши медицинские команды не могут эвакуировать мирных жителей», - говорится в письме.

Сакер подтвердил, что упомянутое в нем «запрещенное оружие» - это фосфорные боеприпасы. Отдельно бывший военный медик, который работал в Сирии в 2017-2018 годах, сказал «Foreign Policy», что ожоги на фото действительно вызваны химическим оружием.

В США знают, что лояльные к Турции силы обвиняют в использовании фосфорных боеприпасов. Об этом изданию сказал неназванный американский чиновник.

«Международное сообщество привлечет к ответственности Турцию за преступления, которые она совершила против курдов», - сказал собеседник издания. В Департаменте обороны США отказались комментировать ситуацию.

Пока нет официального подтверждения того, что лояльные силы Турции в Сирии применяют фосфорные боеприпасы. Военное применение такого оружия не запрещено. Однако, международный закон запрещает использовать ее в гражданских районах.

Напомним, что 9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. Анкара утверждает, что цель вторжения – установление 30-километровой зоны безопасности к югу от её сирийской границы. Там находятся курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими.

Турция заявляет, что намерена создать на «освобожденной» части Сирии «безопасную зону», куда она сможет переместить большое количество из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на ее территории.

12 октября в Турции заявили, что подразделения турецкой армии установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии, а также об «уничтожении 415 террористов».

В ООН заявили, что на северо-востоке Сирии более 130 тысяч человек были вынуждены покинуть места своего проживания из-за наступления турецких войск.

Позже Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции из-за операции «Источник мира» на территории Сирии. 17 октября сообщалось, что США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы.