На Николаевщине колона фур с перегрузом «полевыми» дорогами объезжала пункт ГВК

В Николаевской области во вторник, 29 октября, колона седельных тягачей с грузом пыталась объехать пункт габаритно-весового контроля на автодороге Н-24 «Благовещенск-Николаев». У всех этих грузовиков зафиксировали перегруз.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области.

«Экипаж инспекторов устроил неожиданную встречу с колонной грузовиков в полях, настойчиво предложив последним пройти взвешивание на весах. После длительного диалога водителям все же пришлось вернуться в пункт взвешивания под надежным сопровождением инспекторов Управления. Чеки прояснили всю картину такого поведения «беглецов» - общий вес составил у каждого более 50 тонн!!! В отношении всех нарушителей составлены соответствующие материалы с начислением платы за проезд с превышением весовых параметров», – говорится в сообщении.

Напомним, как девять фур «Дорлидера» с перегрузом попытались объехать весовой контроль на трассе в Николаевской области.

Также напомним, что глава ОГА Александр Стадник хочет, чтоб нардепы от Николаевщины инициировали законопроект о рамке для взвешивания фур на разбитых трассах.