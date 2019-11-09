На Николаевщине загорелась летняя кухня – спасатели не дали огню переброситься на дом

В Очаковском районе Николаевской области вечером 8 ноября возник пожар в летней кухне и была угроза распространения огня на жилой дом.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре летней кухни на улице Лиманная в селе Каталино поступило спасателям в 20:35 На место выехал дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Пожарные локализовали пожар в 21:39 и ликвидировали в 22:05 на площади 28 квадратных метров. Благодаря своевременно принятым мерам не допустить переброски огня на рядом расположенный жилой дом.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава ГСЧС, для подвоза воды был задействован трактор от ООО «Очаковский Райагрохим».

Напомним, что ранее в Николаеве произошел пожар в торговом центре «33 квадратных метра». Позднее выяснилось, что руководство этого торгового центра уклонялось от выполнения требований пожарной безопасности.