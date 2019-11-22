«Николаевский бронетанковый завод» пообещал погасить долги за водоснабжение, чтобы его не отключали

Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод», который входит в Госконцерн «Укроборонпром», пообещало выплатить задолженность за предоставление услуг по водоснабжению, и внести первый взнос до 28 ноября.

Об этом сообщили на ГКП «Николаевводоканал».

Как известно, на 22 ноября было запланировано отключение «НБТЗ» от водоснабжения из-за задолженности перед «Николаевводоканалом», которая составляла 234 тысячи гривен.

Но в день отключения бронетанковый завод предоставил водоканалу гарантийное письмо. Причинами несвоевременной оплаты является арест счетов предприятия по судебному иску АО «Проминвестбанк». ГП «Николаевский бронетанковый завод» обязуется в срочном режиме в течение месяца оплатить задолженность.

«ГКП «Николаевводоканал» понимая, что отключение водоснабжения приведет к остановке работы завода согласился отсрочить прекращение услуг дать возможность руководству завода решить проблемный вопрос», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее часть работников государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод» обратились к генеральному директору Госконцерна «Укроборонпром» Айварасу Абромавичусу с просьбой уволить нынешнего директора «НБТЗ» Юрия Кравченко. Они утверждают, что он использует своих подрядчиков в схемах, а также доводит предприятие до банкротства. Также они отметили, что сейчас счета НБТЗ арестованы, из-за чего и не выплачиваются заработные платы работникам, вследствие чего специалисты просто вынуждены уволиться.