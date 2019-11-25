«Николаевводоканал» приступил к ремонту обваленного коллектора на Потемкинской

Работники ГКП «Николаевводоконал» в понедельник, 25 ноября, начали ремонтные работы в месте обвала канализационного коллектора по улице Потемкинской.

Об этом сообщается на Facebook-странице городского коммунального предприятия.

Как известно, обвал коллектора диаметром 600 миллиметров произошел на этом участке вечером 24 ноября и из-за этого сменили маршрут трамвая №3.

«На пересечении ул. Потемкинская - ул. 2-я Слободская работают аварийные бригады канализационной сети предприятия по ликвидации провала, возникшего накануне вечером. Причиной провала является изношенность сетей. Планируется заменить около 10 метров аварийной части железобетонного коллектора, задействовано 5 единиц спецтехники и бригада мастеров», – рассказали на предприятии.

Напомним, как генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщал, что в Николаеве 60% канализационных коллекторов непригодны для эксплуатации.