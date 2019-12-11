Трагедия в Одессе: есть угроза обрушения части здания сгоревшего колледжа - спасатели приостановили работы на одном из участков

В Одессе 11 декабря продолжается ликвидация последствий, связанных с пожаром в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Всего в результате пожара по состоянию на утро 11 декабря погибли 12 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

Хронология событий:

10:58 Меру пресечения руководителю сгоревшего колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любови Кочерге будут избирать в суде 11 декабря. Прокуратура будет требовать для подозреваемой в совершении служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия, круглосуточный домашний арест, передает «Думская».

В пресс-службе ведомства отметили, что также решается вопрос об отстранении Любови Кочерги от должности.

Прокурор Одесской области Максим Вихор уточнил, что уголовные производства указанной категории достаточно специфичны. Поскольку в ходе пожара уничтожаются доказательства, что делает невозможным проведение однозначной экспертизы, поэтому и затрудняет механизм привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

«Я буду ходатайствовать перед руководством Генпрокуратуры об инициировании вопроса на законодательном уровне о дополнении статьи 367 Уголовного кодекса частью третьей, предусматривающей такую ​​тяжесть последствий как тяжкое телесное повреждение или гибель людей. В таком случае даже при отсутствии однозначных выводов экспертизы, правоохранительные органы будут иметь законную возможность привлекать причастное лицо к ответственности со значительным сроком наказания», - отметил прокурор.

Следует отметить, что по результатам плановой проверки учебного заведения в июня 2014 года сотрудники ГСЧС Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

10:12 Спасатели приостановили работу на одном из участков на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за угрозы обрушения. Об этом информирует ГСЧС по состоянию на 9:00 11 декабря.

«Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж. Во внутреннем дворе установлено 733 деревянных поддоны и выгружено 2 тыс. 13 тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены. Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлено», - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего с начала разборки завала вывезено около 1 тыс. 496 м куб. строительных конструкций.

«Психологами ГСЧС осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших», - сообщили в ДСНС.

09:25 На месте пожара в Одесском колледже открытого огня по состоянию на сегодняшнее утро не наблюдается, спасатели продолжают работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ликвидации последствий пожара задействованы 206 человек и 40 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.