Трагедия в Одессе: Количество погибших в результате пожара в колледже выросло до 16 человек

В Одессе 12 декабря продолжается ликвидация последствий, связанных с пожаром в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Всего в результате пожара по состоянию на утро 11 декабря погибли 13 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

Хронология событий:

09:06 Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что спасатель вошел в горящее здание, но там произошло обрушение и его завалило, передает «Думская».

- Он выжил только благодаря дыхательной системе, которая была на нем, потом его откопали, — сказал городской голова.

Аппарат действительно спас пожарного, только не при использовании по прямому назначению. В тот момент спасатель как раз подал ствол в коридор дома, где бушевал огонь, повернулся сказать сослуживцам, чтобы те пускали воду, как вдруг на него обрушилось два лестничных пролета.

От мгновенного перелома позвоночника пожарного спас баллон аппарата ПОСТАУЭР за спиной. От удара ложемент, на котором крепился баллон, лопнул в двух местах.

Сейчас спасатель проходит лечение в военном госпитале. У него — переломы ребер и таза.

08:35 Под завалами достали еще три тела. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели под завалами нашли тела 14 людей, еще двое скончались в больнице и таким образом число погибших в результате пожара в Одессе выросло до 16.

Тела 9 человек не идентифицированы.