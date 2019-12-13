Из-за пожара в одесском колледже ГБР открыло производство в отношении ГСЧС – изымают документы о проверке 2014 года

По факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа.

Об этом сообщает одесский ресурс «Думская».

Речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в доме Асвадурова.

Предварительная квалификация — часть 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Расследованием занимается ГБР. О подозрении пока никому не сообщали.

Кроме того, источник ресурса в прокуратуре сообщил, что сейчас в здании облуправления ГосЧС ГБР проводит обыски. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Всего в результате пожара по состоянию на утро 13 декабря погибли 16 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).