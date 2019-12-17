Причиной смерти дальнобойщиков в Николаеве оказалась передозировка алкоголем

По результатам проведенной экспертизы дальнобойщики в Николаеве умерли вследствие большого количества употребленного алкоголя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 14 декабря в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе. Позже в БСМП сообщили, что жизни троих водителей грузовых автомобилей, которые накануне ночью были госпитализированы после отравления, ничего не угрожает.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что мужчины употребляли пищу и алкоголь в придорожных кафе. Образцы пищи и алкоголя были переданы на экспертизу. Также полиция обратилась в Госпродпотребслужбу для проверки указанных учреждений.

«По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы тел погибших, в их крови было примерно по 3,5 промилле алкоголя у каждого, это критическая доза. По заключению экспертизы на содержание ядовитых веществ в биоматериалах умерших было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ, не обнаружено», – подчеркнули в полиции.

По факту смерти двух человек, как того требует процедура в подобных случаях, зарегистрировано уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 УК.

Напомним, в 2016 году в Николаеве, в микрорайоне Терновка, от отравления суррогатным алкоголем умерли пять человек. Жители этого микрорайона тогда указали на магазин «Продукты» на пересечении улицы Славянской с переулком Мирным, в котором, возможно, продавался смертельный алкоголь. Позже налоговики задержали мужчину, который реализовывал фальсифицированный алкоголь на территории области.