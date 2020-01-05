В Тель-Авиве из-за сильного дождя затопило дома и улицы города – есть погибшие

В израильском городе Тель-Авив из-за обильного дождя 4 января водой затопило улицы города, есть погибшие.

Об этом сообщает i24news.tv.

В течение двух часов - с 11:00 до 13:00 - в городе выпало более 76 мм осадков, что составляет около 20% годовой нормы. В Тель-Авиве оказались под водой несколько магистральных улиц, в том числе Намир, Дизенгоф, Буграшов, Герберт Самуэль, частично затоплена улица Дерех Роках. В южной части города произошел сбой в подаче электричества. Без света остались жители улиц Кибуц Галуйот, Шокен, Алия, Герцль и других, сообщают «Вести Израиль».

Во время наводнения погибли 35-летний мужчина и женщина 30 лет: они оказались заблокированы в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав. Когда скорая помощь их эвакуировала, они были еще живы, однако позже, несмотря на реанимационные процедуры, скончались.

Еще две женщины 80 и 23 лет получили переохлаждение и были госпитализированы.

Был перекрыт выезд с Южного Аялона через развязку Шалом, а также из Северного Аялона в направлении Дерех Роках, на участке Дерех Намир в районе улицы Бегин до Дерех Леви Эшколь. Кроме того, по данным местных СМИ, в центре Израиля прошел град, а в северном регионе страны продолжается снегопад.

נזקי מזג האוויר | עקב הגשמים הכבדים, חניית רכבים ביפו הוצפה במים עד לגובה המכוניות (צילום: רותי לרר) pic.twitter.com/TQPVC9ieW9 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר | עקב הגשמים הכבדים, חניית רכבים ביפו הוצפה במים עד לגובה המכוניות (צילום: רותי לרר) pic.twitter.com/TQPVC9ieW9 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

נזקי מזג האוויר | הגשם הכבד גרם להצפות בעיר גבעתיים. נהג רכב שנלכד עם מכוניתו בהצפה בעיר חולץ בעזרתם של כוחות הכיבוי וההצלה @D0ronhe pic.twitter.com/hTUGy2ZkW7 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

Напомним, как в июне 2019 года в Киеве ливень затопил станцию метро «Дорогожичи», а также соседнюю станцию «Сырец». Спасатели получали сообщения о последствиях непогоды со всех точек города. А в четверг, 27 июня, на столицу Украины обрушилась сильная непогода. Киев затянуло тучами, поднялся сильный ветер. В разных частях города падали деревья, обрывались строительные конструкции, заваливались билборды и слетали утепляющие покрытия. До этого во Львове прошел сильный ливень, после которого затопило улицы города. В результате движение транспорта было затруднено, а местами - остановлено.