В Киеве на встрече российской блогерши произошла потасовка с полицией из-за вопроса «Чей Крым?» – есть задержанные

В Киеве в понедельник, 6 января, на встрече российского блогера и экс-журналиста канала «Россия» Александры Митрошиной разгорелся скандал из-за того, что один из присутствующих пытался сорвать лекцию.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Полицейские задержали двоих - Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого - во время лекции Митрошиной. Лица, позиционирующие себя, как активисты, хотели спросить у Митрошиной «Чей Крым?» из-за того, что она ездила на оккупированный Россией полуостров. При этом один из них пытался сорвать лекцию и не давал слова другим участникам встречи и самому спикеру. Полицейских вызвал сам Овчаренко, по прибытию они потребовали от мужчины покинуть лекцию.

Обоих мужчин доставили в отделение на улице Голосеевской. Овчаренко якобы стало хуже и ему вызвали «скорую помощь». Медработники заявили о необходимости госпитализировать Овчаренко, однако полиция не позволила его забрать.

На трансляции сотрудник полиции сообщил, что Овчаренко и Кальницкий задержаны за «мелкое хулиганство».

Примечательно, что Митрошина в соцсетях в 2017 году публиковала фотографии, которые свидетельствуют о том, что она посещала оккупированный Крым.

В полиции Киева сообщили, что по факту инцидента было составлено три административных протокола за мелкое хулиганство. Сообщается, что Овчаренко и Кальницкий «нарушали общественный порядок», за что их и доставили в участок. В настоящее время активистов уже отпустили.

Позже Александра Митрошина назвала провокаторами участников движения «Відсіч», которые во время ее лекции задали вопрос «Чей Крым?», о чем она написала на своей странице в Instagram.

«Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, кричали, через полчаса подрались», – написала девушка.

Также блогер рассказала, что ей пришлось сбежать ради безопасности гостей ее лекции.

Напомним, как пограничники не пропустили в Украину российскую журналистку – в социальной сети она публиковала фотографии из оккупированного Крыма.

А за день до этого, 13 декабря, украинские пограничники не пропустили в страну членов съемочной группы телеканала НТВ, когда те пытались пройти пункт пропуска в аэропорту Борисполь.