В России из-за прорыва трубы с кипятком в частном отеле погибли пять человек

В российском городе Пермь в результате прорыва трубы с горячей водой возле жилого дома погибли пять человек.

Об этом сообщает местное издание «59.ru» со ссылкой на и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова.

По его словам, из-за прорыва трубы кипятком залило цокольный этаж, где находится мини-отель на девять номеров «Карамель». В результате чрезвычайного происшествия погибли пять постояльцев отеля, еще троих госпитализировали.

«Жильцы дома не эвакуированы, этого не требуется, но электричество пока отключено», — отметил Гончаров.

По данным Telegram-канала «112», пострадавшие — 33-летняя Мария Ужегова, 35-летний Олег Ужегов и 28-летний Эдуард Мезенцев. Женщина в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. В пермской «скорой» подтвердили, что у них множественные ожоги ног. Также термические ожоги получили два спасателя и администратор отеля, но от госпитализации они отказались.

Между тем Минздрав информирует, что один из пяти погибших – ребенок.

Житель соседнего дома пожаловался, что проблемы с отоплением и горячей водой были постоянно. Жилые дома, как и мини-отель, обслуживает управляющая компания «Профи-Дом» и недавно в ее офис приходили жильцы с жалобами.

«В квартире дубак, трубы еле теплые, горячая вода тоже еле теплая, а квиток за декабрь пришел аж на 3000 рублей за отопление и еще на 300 рублей за горячую воду. УК «Профи-Дом» на мои вопросы ответила, что ПСК в принципе не считает нужным что-то с этим делать. Трубы старые, дырявые и давно должны были быть заменены, но это им не сдалось», — пожаловался местный житель.

За жилым домом, где находится мини-гостиница, идут восстановительные работы. Специалисты ищут прорыв трубы. По данным местных СМИ, прорыв произошел на участке теплотрассы, которая не обслуживалась до декабря прошлого года.

Судя по фото из сайта отеля, в номерах нет окон, поскольку они находятся в подвальном помещении. Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что в «Карамели» не было эвакуационного выхода, что могло стать причиной гибели людей. На сам хостел много раз жаловались, но никто ничего не предпринимал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Напомним, вечером, 13 января, в Голосеевском районе Киева затопило горячей водой ТРЦ Ocean Plaza и рядом расположенную территорию. В результате затопления кипятком торгового центра в Киеве пострадали десять человек.