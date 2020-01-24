В Николаеве еще одну школу закрыли на карантин

В Николаеве еще в одной школе временно прекратили занятия на период карантина из-за распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Об этом сообщили управлении образования Николаевского городского совета.

Как известно, 23 января сообщалось, что на карантин закрыли школу I-III ступеней № 1 имени Олега Ольжича.

А с пятницы, 24 января, образовательный процесс приостановили в николаевской общеобразовательной школе №24.

«В общем, отсутствующих учеников в УОСО № 1 составляет более 21%, в УОСО № 24 – почти 33%», – подчеркнули в горздраве.

Напомним, как в николаевской школе №12 из-за ротавирусной инфекции закрыли на карантин второй класс.