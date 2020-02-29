В Николаеве водитель «маршрутки» при выходе прищемил беременной девушке руку и не дал ей забрать из салона ее ребенка

В Николаеве водитель маршрутного такси №15 остановился, дал выйти беременной девушке, однако не подождал, пока выйдет ее сын, прищемил девушке руку и тронулся с места.

Об этом в «Преступности.НЕТ» сообщил супруг девушки.

Сообщается, что водитель остановил «маршрутку» на автовокзале. Девушка, находящаяся на седьмом месяце беременности вышла, однако своего шестилетнего сына забрать из салона не успела – водитель сразу же закрыл дверь и тронулся с места, прищемив девушке руку. После того, как она постучала по корпусу, водитель остановил «маршрутку» и открыл двери.

Также девушка заметила, что делая остановку, водитель разговаривал по телефону, что запрещено правилами дорожного движения.

В итоге, девушка написала заявление в полицию, куда также вызвали и водителя. На видео он отрицает, что начал движение и говорит, что девушка сама «выпрыгнула» из маршрутного такси.

Отметим, что в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области подтвердили, что проводится разбирательство по данной ситуации.

Напомним, во вторник, 22 октября, в Николаеве во время движения в маршрутном такси №15 отпала задняя дверь и упала в салон.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель автобуса прищемил дверью ребёнка. В ответ отец мальчика разбил лобовое стекло автомобиля.