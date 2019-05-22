Коллектив департамента энергетики Николаевской мэрии поддержал своего замдиректора, которому вменяют растрату

Коллектив департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета поддержал своего заместителя директора Андрея Слободяника.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента.

«После серии обысков, которые имели место в департаменте и которые, на наш взгляд являются одним из средств политического давления на департамент, 11 мая заместителю директора департамента сообщили о подозрении в совершении правонарушения. Официально сообщаем, что поддерживаем нашего коллегу в его стремлении доказать свою невиновность и отмечаем, что лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде».

«Нам не стыдно и не страшно отвечать за свою работу перед обществом, перед правоохранительными органами, но считаем, что те лица или структуры, которые выполняют политические заказы, должны уйти в прошлое вместе с теми, кто их создавал и научил работать на основе лжи и грязи. Мы готовы доказывать свою правоту в судах любых инстанций, поскольку верим в честность правосудия!» - заявили в департаменте.

Как известно, 11 мая Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. 22 мая суд отправил Слободяника под круглосуточный домашний арест.