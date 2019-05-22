Суд отправил под круглосуточный домашний арест замдиректора департамента энергоэффективности Николаевской мэрии

Андрей Слободяник (фото из архива) В среду, 22 мая, Баштанский районный суд Николаевской области избрал меру пресечения заместителю директора департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета Андрею Слободянику, подозреваемому в хищении бюджетных средств.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 11 мая Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Сторона гособвинения ходатайствовала об аресте Слободяника с возможностью выйти под залог в размере 1 миллиона гривен. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 11 июля текущего года.

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении Слободяника от должности заместителя начальника департамента на два месяца.

Напомним, что в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.