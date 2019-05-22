Суд отправил под круглосуточный домашний арест замдиректора департамента энергоэффективности Николаевской мэрии

В среду, 22 мая, Баштанский районный суд Николаевской области избрал меру пресечения заместителю директора департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета Андрею Слободянику, подозреваемому в хищении бюджетных средств.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Как известно, 11 мая Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).
Сторона гособвинения ходатайствовала об аресте Слободяника с возможностью выйти под залог в размере 1 миллиона гривен. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 11 июля текущего года.
Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении Слободяника от должности заместителя начальника департамента на два месяца.
Напомним, что в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.
Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.
В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.
После этого заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно ищут оперативники.