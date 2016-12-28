«Ведем переговоры с медиагруппами», – в «НКТВ» еще не знают, будут ли отключать телеканалы

ООО «Николаевское кабельное телевидение» не знает будет ли с 1 января отключать телеканалы, за вещание которых их владельцы уже потребовали дополнительную плату.

Об этом в «НКТВ» сообщили в комментарии «Преступности.НЕТ».

«Пока еще ничего не известно. Мы сейчас ведем переговоры с представителями этих медиагрупп», – сообщили в компании.

При этом на сайте «НКТВ» проводится интернет-голосование с целью узнать, готовы ли их клиенты дополнительно платить за телеканалы, потребовавшие оплату за вещание. Согласно этой информации, оплата может подняться на 6-7 гривен в месяц.

Напомним, что николаевский интернет-провайдер «Дикий сад» не будет 1 января отключать телеканалы, за вещание которых их владельцы уже потребовали дополнительную плату, а в телекомпании «Норма» уже предупредили своих абонентов о том, что в новогоднюю ночь будет отключен ряд пакетов каналов украинских медиагрупп.