«В этом году можно не надеяться, что что-то изменится», - нардеп от «ОБ» о ремонте дорог в Украине

Александр Вилкул Народный депутат Украины Александр Вилкул считает, что в этом году можно и не надеяться на то, что в Украине изменится ситуация с состоянием дорог.

Об этом нардеп заявил на своей странице в Facebook, прикрепив видео с автодороги Н-11 «Николаев-Днепр».

"В этом году можно не надеяться, что что-то изменится. Финансирование Укравтодора в 2017 г. увеличено всего лишь на 0,4%. Но, в отличие от прошлого года, когда 100% средств шло из госбюджета, теперь деньги будут брать из негарантированного специального фонда, и не факт, что деньги будут", - написал Вилкул.

Описывая видео с автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» нардеп акцентировал внимание на том, что правительство рапортует о ремонтах, а ситуация с дорогами в Украине так и не меняется.

"Правительство похвасталось ремонтом дорог в прошлом году. Торопились – боялись, что снег сойдет и врать будет тяжелее? А что реально происходит, можете увидеть на видео – это дорога республиканского значения «Одесса-Днепропетровск» в районе Николаева", - написал Вилкул.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по «убитой» дороге «Николаев-Днепр» автомобили едут со скоростью 5 км/час.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко в январе 2017 года, будучи в Николаеве, заявлял, что в этом году на ремонт дорог в Николаевской области будет выделено более миллиарда гривен.