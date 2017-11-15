Николаевская ОГА заявила, что не в ее компетенции решать проблему по зарплатам работников судостроительного завода

Николаевская ОГА заявила, что решение вопроса погашения задолженности по заработной плате работникам Николаевского судостроительного завода не относится к компетенции Администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«К компетенции Николаевской облгосадминистрации не относится вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам ГП «Николаевский судостроительный завод». В то же время Николаевская облгосадминистрация постоянно ведет работу для решения данного вопроса», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что в своих полномочий от ОГА были направлены официальные письма в Кабинет Министров, СНБО, Минобороны, ГП «Укроборонпром», как в орган, который руководит предприятием с просьбой решить вопрос выплаты задолженности по заработной плате работникам завода и наладить его работу для дальнейшего функционирования.

Напомним, что в государственный концерне «Укроборонпром» считают, что без государственной поддержки вывести из кризиса ГП «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) невозможно. За 11 лет НСЗ не построил ни одного судна.

«Сейчас облгосадминистрация в рамках своих полномочий прилагает максимум усилий для урегулирования проблемных вопросов работы Николаевского судостроительного завода, а также его эффективного функционирования в будущем», – об этом идет речь в сообщении.

Помимо этого, упоминается, что, 22 августа, была встреча председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко и руководителя ГК «Укроборонпром» Романа Романова с трудовым коллективом Судостроительного завода. По результатам обсуждения «Укроборонпром» в тот же день направил в Кабинет министров проект распоряжения, в котором Министерству обороны Украины предложено взять на учет крейсер «Украина» и оплатить долги за его содержание - около 60 млн грн.

В свою очередь для дальнейшей эффективной работы завода, 23 августа, главой ОГА было издано распоряжение «О создании территории, наиболее привлекательной для привлечения инвестиций на базе ГП« Николаевский судостроительный завод». А через два дня позже издано распоряжение о создании рабочей группы по решению этого вопроса.

Ранее сообщалось, что в Николаеве с визитом побывали представители американской компании «Delphi» – производителя автокомплектующих и разработчика технологий в автомобильной отрасли. Эта компания проявила заинтересованность в строительстве своего предприятия в Николаевской области на базе Судостроительного завода.

Напомним, что утром, в среду, 15 ноября, работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста. Люди требовали, чтобы к ним приехал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.