Нардеп Макарьян признал, что лично предлагал выделить земли в Николаеве под логистический центр АМПУ

Давид Макарьян Народный депутат Давид Макарьян признал, что лично предлагал выделить земли в Николаеве под строительство логистического центра для ГП «Администрация морских портов Украины».

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее бывший городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутаты приняли решение о выделении коммунальной земли для ГП «Администрация морских портов Украины» под отстойник для грузового транспорта из-за давления народного депутата Давида Макарьяна и главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко. Макарьян эти обвинения опроверг.

- Выделение земли под логистический центр предлагал лично. Был на четырех встречах с АМПУ, предлагал горсовету, депутатам, чтобы они этот вопрос рассмотрели. Что касается выделения участка АМПУ для инвестора, для автонакопителя, отстойника: АМПУ обращалась неоднократно в городской совет, к руководству города, конкретно к экс-мэру, для того, чтобы выделить участок земли, чтобы построить автонакопитель. Это инвестиция АМПУ, в которую они готовы вложить не 130 миллионов, а 163 миллиона гривен, - говорит нардеп.

По его словам, эта земля выгодна АМПУ своим расположением, а в Николаев в случае строительства логистического центра не будут заезжать фуры.

- Для чего это делается и какой аргумент для жителей Николаева: своей инвестицией в 163 миллиона АМПУ готовы построить автоотстойник, накопитель на 30 гектаров земли. Ту землю, которая подходит АМПУ, они изначально ее показывали, что хотят этот участок земли, это самое удобное месторасположение, чтобы большегрузы не попадали в город, не разбивали дороги. В чем смысл автонакопителя: АМПУ хочет подвести железную дорогу к нему, именно в этой части удобное месторасположение. Те фуры, которые будут заезжать, они будут выстраиваться на автоотстойнике, перегружать свой груз на железную дорогу, на вагоны, и вагоны будут развозить в морской торговый порт, на «Ника-Теру». Мне это кажется очень привлекательным. Инвестор заходит, делает, город разгружает. Там рабочие места, налоги они будут платить. Ничего плохо я не вижу, - говорит депутат.

Также он рассказал и о том, что предлагал найти «инвестора под кладбище», которое хотели разместить под Николаевом. Теперь рядом с этими землями под кладбище будет участок земли, где планируют построить логистический центр.

- Была выделена земля под кладбище, сделан под него проект, но сверху, на участок, отведенный под кладбище, наложили индустриальный парк. Мне было непонятно, как на эту землю могли сверху наложить парк, как это вообще будет выглядеть. Я предлагал найти другого инвестора под кладбище. На что мэрия сказала: «Нужно общаться с областью, но у нас проблема в проекте, потому город за свои деньги сделал проект». Поэтому на последнем совещании с АМПУ они пообещали нам, что они помогут. Но за это АМПУ возьмет проектные работы по кладбищу, чтобы город за это не платил. Предложили АМПУ взять это на себя, на что они согласились. Поэтому я считаю, что у нас в городе будет и кладбище, и автонакопитель, поскольку город нужно развивать, - сказал депутат Макарьян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что весной прошлого года коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» даже провело открытые торги и определилось с предприятием, которое должно было строить новое кладбище по улице Херсонское шоссе.

Однако, возмущение жителей поселка заставило власти отложить эту идею, а новый мэр Николаева Александр Сенкевич и вовсе от нее отказался, заявив, что эти земли необходимо использовать под индустриальный парк, а не «хоронить» их под кладбище.