Исполком горсовета поддержал выделение денег на молниезащиту и противопожарные средства для школ Николаева

Управление образования Николаевского городского совета перераспределит расходы в рамках бюджетных назначений и выделит 557 тысяч 600 гривен на изготовление проектно-сметной документации для монтажа молниезащиты и обработку противопожарным средством деревянных конструкций кровли.

Данное решение единогласно поддержали члены исполкома в среду, 6 декабря.

Заместитель начальника управления образования Николаевского горсовета Анна Деркач выступила с проектом решения и отметила, что замечания, которые не требуют значительных затрат, уже устранены.

- Сейчас затратным является обустройство автоматической пожарной сигнализации, установка молниезащиты и обработка деревянных конструкций кровель противопожарным раствором. Поэтому, при поддержке городской власти, принято решение осуществить перераспределение расходов в рамках наших бюджетных назначений в сумме 557 тысяч 600 гривен на изготовление проектно-сметной документации для монтажа молниезащиты и обработки противопожарным раствором деревянных конструкций кровли, - рассказала она.

Вместе с тем Деркач отметила, что управление уже заказало изготовление проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации в семи школах и одном детском саду.

Напомним, что ранее в Николаеве по результатам проверок пожарной безопасности Госслужба чрезвычайных ситуаций уже подала в суд иски, касающиеся шести городских школ №12, 17, 18, 45, 46, 52 и детского сада №104. По словам вице-мэра Евгений Шевченко, на выполнение работ по притовопожарной безопасности в шести школах и одном детском саду Николаева необходимо 8 миллионов 394 тысячи 620 гривен.