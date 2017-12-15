«Дорлидер» снова уличили в укладке асфальта в Николаеве во время дождя

Вечером четверга, 14 декабря, компанией «Дорлидер» производился текущий ремонт дорожного покрытия по улице Пограничной от улицы 5-й Слободской до проспекта Богоявленского во время дождя.

Об этом свидетельствует видео, пришедшее в редакцию «Преступности.НЕТ».

«Это ремонт за средства налогоплательщиков? А почему бы не возместить все эти убытки за счет руководство «Автодора»?», – пишет автор письма.

Стоит отметить, что исходя из информации, опубликованной на Prozzoro, работа по ремонту дороги по улице Пограничная (Чигрина) была оценена в 9 миллионов 510 тысяч 800 гривен. Заказчиком текущего ремонта выступил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, а тендер выиграла фирма «Дорлидер».

При этом в договоре, также, как и в тендерной документации указано, что работы по текущему ремонту участка дороги должны были завершиться еще 1 ноября. Гарантийный срок - три года.

На данный момент редакция «Преступности.НЕТ» обратилась в Департамент ЖКХ за комментарием касательно данной ситуации.

Напомним, что 1 декабря, в Николаеве, по улице Пограничная (Чигрина) компания «Дорлидер» в дождь асфальтировала дорогу в районе улицы 5-ая Слободская.

Напомним, ранее николаевцы пожаловались на дорожников, укладывавших асфальт во дворе в минусовую температуру. Кроме того, в Николаеве рабочие в снег укладывали гранитную плитку на съездах с тротуаров. Также ранее сообщалось, что в Николаеве под конец года «кинулись» благоустраивать сквер возле ДК «Молодежный».

Как известно, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета обязал подрядчика, который асфальтировал николаевские дворы в дождь, переделать работы.

Также ранее сообщалось о том, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета пожаловались на частые обращения граждан по поводу укладки асфальта осенью и рассказали, что такие дорожные ремонты можно проводить даже при определенной минусовой температуре и с наличием небольшого количества влаги.