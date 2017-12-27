Глава концерна «Укроборонпром» Романов подал в отставку еще в ноябре, - СМИ

Роман Романов Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов подал в отставку в ноябре.

Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана. Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с президентом Петром Порошенко.

Ранее НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в «Укроборонпроме». Банковские счета были использованы должностными лицами «Укрспецэкспорта» для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.

Стоит отметить, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко анонсировал увольнение руководителя госконцерна "Укроборонпром" еще одиннадцатого декабря. Тогда в эфире телеканала "Март" он сообщил, что по его информации в ближайшее время будет заменен нынешний директор завода, а руководитель "Укроборонпрома" Романов уйдет из своей должности.

Напомним, в Николаеве рабочие «Николаевского судостроительного завода», который входит в «Укроборонпром», два дня подряд перекрывали проезд по Варваровскому мосту, заявляя, что правительство их обмануло и не вернуло долги по зарплате. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал отставки Романова из-за долгов по заработной плате на ГП «Николаевский судостроительный завод».

До этого «Укроборонпром» переложил на Кабмин ответственность за долги на «Николаевском судостроительном заводе».