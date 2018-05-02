«Вся улица ушла вниз»: горвласть Николаева хочет выйти на Киев, чтобы признать аварию на коллекторе «региональной» и получить финпомощь

В Николаевском городском совете хотят обратиться за финансовой помощью в Киев, чтобы ликвидировать аварию на коллектора по улице Лескова.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, которое проходило в среду, 2 мая.

Так, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что площадь аварии составляет более 600 метров, всего там четыре провала, а также отметил, что стоимость реконструкции коллектора намного больше, чем та которую озвучивал ранее гендиректор «Николаевводоканала» Борис Дуденко.

Юрий Степанец - Я не знаю откуда взялась цифра, что Дуденко озвучил в 22 миллиона гривен (на полную замену коллектора, - ПН), с такой ситуацией там необходимо миллионов 40, чтобы сделать только канализацию, без дорожных работ, - заявил Степанец.

Также он выступил с предложением, чтобы в ускоренные сроки провели комиссию ТПНС, на которой данная ситуация будет признана чрезвычайной и обратится в Кабмин с просьбой выделения денег на ее решение.

- Чтобы классифицировать ее на государственном уровне нам нужно набрать 93 миллиона ущерба, так как сети 35-летней давности балансовая стоимость равна нулю. Если мы выйдем на региональный уровень – 18,6 миллионов гривен ущерба, то мы можем хоть какие-то деньги получить, - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Александр Герасименя.

Александр Сенкевич В свою очередь мэр Александр Сенкевич отметил, что в городе 70% коллекторов находятся в плачевном состоянии и их необходимо менять:

- У них срок службы около 25 лет, после этого времени у них разрушается не нижний слой, а верхний и впоследствии происходит закупорка и разрушение. Этот коллектор мой ровесник, он уже 11 лет как должен быть заменен. Поэтому если вы скажете, что это уникальный случай, то нет. Они происходят по разу в месяц.

Однако, Юрий Степанец все таки настаивал на том, что ситуация уникальна:

- Вся улица ушла вниз, и не просто ушла, а целый район затопило фекалиями и люди несколько дней ходили в дерьме, -

Также он объяснил, что ситуация непростая и с той стороны, что линия канализации идет с микрорайона Намыв и рабочие не могут ее стабилизировать.

Александр Герасименя - Там пробили (закупорку, - ПН), сейчас прочищают, но не хватает того, что пробили, - отметил Степанец.

– Двумя тракторами качают следующий колодец, чтобы не было утечки во двора и так далее, - добавил Герасименя.

Городского голову Сенкевича интересовал вопрос, актуального статуса ситуации, на что Герасименя ответил, что на данный момент он «аварийный», пока нам не подтвердят в Киеве «статус регионального уровня реагирования».

Также он сообщил, что необходимо полностью менять трубы, и уже есть подрядчики, однако они не могут начать работы, так как ждут финансирования. При этом в резервном фонде управления по чрезвычайным ситуациям находиться лишь 2,5 миллиона гривен.

- В любом случае сейчас получим предписание от комиссии, Минрегион уже запросили полные данные и требуют, чтобы провели ТПНС. Выделяем деньги и даем подряд, чтобы делали канализацию. Если можно перетащить в региональный уровень, в Вознесенке была похожая ситуация, они получили 15 миллионов бюджета, - заявил Степанец.

- Мы должны получить заключение об уровне ситуации, его дает только Киев. Сообщение с предварительным выводом отправляем, но они не всегда заседают. Можно их будет поторопить, - прокомментировал Герасименя.

Так, в случае если на государственном уровне не подтвердят региональный уровень реагирования и будет признан «местный», то устранять аварию придется за счет городского бюджета.

Напомним, что в вечер понедельника, 30 апреля, в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапываются и обкладывают дома мешками с песком, так как к ним во дворы текут фекалии.

При этом, гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что провал канализационного коллектора на улице Лескова невозможно полностью починить и необходимо финансировать полную замену канализации.