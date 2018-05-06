В Киеве суд повторно арестовал имущество сына Арсена Авакова Александра

Соломенский районный суд Киева повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Об этом передают «Українські новини» со ссылкой на представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Кроме того, в апреле 2018 года Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества сына главы МВД Арсена Авакова.

Отмечается, что суд наложил арест по ходатайству САП. Под арестом сейчас находятся 3 паркоместа, квартира в Киеве и Харькове, а также акции предприятия «Инвестор», принадлежащих сыну Авакова. Акции Александра Авакова арестованы впервые.

Напомним, что Полиция уничтожила скрытую камеру, проходившую как вещдок по делу о «рюкзаках Авакова».