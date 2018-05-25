Порошенко встретился с директором ЕБРР и попросил повлиять на выделение Николаеву €12,5 миллионов кредита на покупку автобусов

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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти и призвал его удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине.

Об этом сообщает на официальном сайте Президента.

Так, Чакрабарти выразил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

«У нас есть большая история сотрудничества между Украиной и ЕС. Сегодня открыто Бескидский тоннель - самый инфраструктурный проект в Украине, который реализован с помощью международных партнеров, в том числе ЕБРР. Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах», - отметил Президент Украины.

В то же время, как сообщается на странице мэра Николаева Александра Сенкевича в Facebook, они обсудили и получение кредита в размере 12,5 миллионов евро на закупку новых троллейбусов и трамваев для Николаева.

«Президент подчеркнул, что поддерживает стремление Николаева реализовать этот проект, а потому попросил руководство банка оказать содействие в решении вопроса получения кредита. Как результат: на следующей неделе рабочая группа исполкома Николаевского городского совета и предприятия «Николаевэлектротранс» едет в ЕБРР заканчивать подготовку всех необходимых документов, после чего, как это ранее планировалось, в Николаев приедут технические консультанты банка», - говорится в сообщении.

Порошенко, Сенкевич

Также Сенкевич отметил, что Порошенко заверил руководство банка, что сегодня есть полное понимание от Кабинета министров в областной государственной администрации в том, что такие проекты надо реализовывать.

Ранее, в ходе визита в Николаев, Президент Украины Петр Порошенко поручился решить проблему с аккредитацией кредита Европейского банка развития и реконструкции для Николаевского городского совета на приобретение общественного транспорта.

Напомним, что вице-мэр Юрий Степанец заявлял, что Антон Турупалов (экс-вице-мэр по вопросам транспорта), который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта, отозвал письмо с согласованием 2,9 миллиона евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Также сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал кредитный транш Николаевскому городскому совету на приобретение автобусов средней вместимости.

Людмила Жерновская

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