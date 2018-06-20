«Николаевоблэнерго» восстановил работу лифтов в микрорайоне Соляные - ЖЭК «Бриз» помочь с долгами не сможет

В среду, 20 июня АО «Николаевоблэнерго» восстановил движение лифтов в 10 домах микрорайонов Соляные и Северный.

Об этом заявил в ходе сессии Николаевского городского совета сообщил гендиректор предприятия Олег Сивак.

Так, по его словом им удалось договорится с руководством ЖЭКа «Соляные» о реструктуризации долга.

- Три часа уже как работают лифты. Мы договорились с руководством ЖЭК «Соляные» о реструктуризации задолженности. На протяжении 7-8 недель они полностью рассчитаются и сохранят отплату за дальнейшее потребление электроэнергии, не будут наращивать долги в дальнейшем, - отметил Олег Сивак.

Сергей Шульгач Олег Сивак

При этом, в ходе заседания стало известно, что дома, которые обслуживаются у частного ЖЭКа «Соляные» не могут заключить новый договор с коммунальным ЖКП «Бриз», так с первым не будут разрывать договор, пока он не погасит долг.

- Так, что ЖЭК «Бриз» в сложившейся ситуации не поможет, я правильно понимаю? - обратился к Сиваку депутат Сергей Шульгач.

Напомним, что в Николаеве 18 июня примерно в 10 домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты от электроснабжения. В частности, на сессии мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение отработать возможность выделения поворотной финансовой помощи частному ЖЭКу «Соляные» для погашения долгов перед «Николаевоблэнерго» за электроэнергию.