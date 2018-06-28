Центр инклюзивного образования перенесли в школу №37 - депутаты Николаевского горсовета согласовали перераспределение ₴200 тысяч

Николаевские депутаты «бюджетной» комиссии проголосовали за перераспределение денежных средств в суме 200 тысяч гривен со школы № 36 на школу № 37 для проведения капитального ремонта и создания инклюзивного-ресурсного центра.
Об этом стало известно в среду, 27 июня, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития в среду, 27 июня.
Ранее, размещение инклюзивного-ресурсного центра планировалось на базе школы №36, в которой уже несколько лет не могут закончить капитальный ремонт.
Так, в ходе обсуждения данного вопроса, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш Край» Сергей Карцев поинтересовался останется ли инклюзивный центр в 36 школе, на что ему ответили, что теперь инклюзивно-ресурсный центр будет в 37 школе.
В результате, депутаты проголосовали положительно за перераспределение средств.
Напомним, что капитальный ремонт николаевской школы №36 обещали завершить до 1 июля. Ранее первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко пригрозил увольнением чиновникам управления образования горсовета за возможный срыв открытия школы №36, в которой не первый год идет ремонт.
Ранее сообщалось, что все работы в школе №36 планировали завершить до 1 июля 2017 года.
Как известно, еще 2012 году в средней школе № 36 города Николаева, расположенной на улице Чигрина 143, стали обваливаться потолки и появляться трещины в стенах, из-за чего учебное заведение власти планировали закрывать. Тогда родители учеников и работники школы заявляли, что школа оказалась в аварийном состоянии из-за того, что чиновники восемь лет «кормили обещаниями» коллектив школы и не проводили необходимый ремонт здания.