Центр инклюзивного образования перенесли в школу №37 - депутаты Николаевского горсовета согласовали перераспределение ₴200 тысяч

Николаевские депутаты «бюджетной» комиссии проголосовали за перераспределение денежных средств в суме 200 тысяч гривен со школы № 36 на школу № 37 для проведения капитального ремонта и создания инклюзивного-ресурсного центра.

Об этом стало известно в среду, 27 июня, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития в среду, 27 июня.