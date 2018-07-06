«Деструктивная позиция Генпрокуратуры»: В Smart Maritime Group прокомментировали решение суда о банкротстве «ЧСЗ»

В украинском судостроительном холдинги Smart Maritime Group заявили, что решение Хозяйственного суда Николаевской области, которым «Черноморский судостроительный завод» признан банкротом, является прямым следствием деструктивной позиции Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Smart Maritime Group.

Ниже приводим текст заявления без изменений:

3 июля Хозяйственный суд Николаевской области постановил прекратить процедуру санации ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, Николаев), признать банкротом и открыть ликвидационную процедуру общества. Судебная инстанция констатировала, что система мероприятий по возобновлению платежеспособности ПАО «ЧСЗ», ранее утвержденных соответствующим судебным решением в составе плана санации, не смогла быть реализована и предотвратить банкротство должника.

Данное решение является прямым следствием деструктивной позиции Генеральной прокуратуры Украины.

Еще в июле 2017 года по ходатайству следователей Генпрокуратуры в рамках расследования дела о якобы невыполнении инвестиционных обязательств при приватизации ЧСЗ в 2003-2012 годах на все имущество предприятия и на эмитированные им акции был наложен арест. Существование данного ареста делало невозможным выполнение плана санации и финансового оздоровления, подразумевающего среди прочего реализацию имущества, не связанного с производственной деятельностью, с целью удовлетворения требований кредиторов.

14 июня 2018 года руководитель санацией ПАО «ЧСЗ» Александр Остапенко обращался с официальным письмом к Генеральному прокурору Юрию Луценко, в котором указал, что фактически удержание арестов на имущество и акции Общества блокирует мероприятия, предусмотренные планом санации, срок которого истекал 1 июля.

Особое внимание Генпрокуратуры руководитель санацией обращал на государственную программу строительства серии корветов, которая была приостановлена из-за отсутствия финансирования. В 2014 году головное судно серии, готовность которого на сегодня составляет порядка 17%, было законсервировано. Рабочей группой при Министерстве обороны Украины, созданной для решения проблемных вопросов упомянутой государственной программы, был рассмотрен и оценен как перспективный вариант выделения из состава ПАО "ЧСЗ" нового предприятия с соответствующим переходом к нему всех прав обязанностей по проекту. Соответствующие мероприятия были включены в план санации и утверждены судебным решением, обязательным для выполнения его на всей территории Украины с момента вступления в силу. Общее собрание акционеров ПАО «ЧСЗ» в декабре 2017 года одобрило выделение из состава общества нового ПАО «Судостроительная компания «Корвет» с уставным фондом 5,168 млн грн. Однако из-за существующих арестов решение общего собрания осталось нереализованным. А. Остапенко отмечал в официальном письме, что с момента регистрации уголовного производства прошло уже 13 месяцев, чего вполне достаточно для проведения полного и непредвзятого досудебного расследования. Он предупреждал, что ПАО «ЧСЗ» намерено обратиться в Печерский районный суд Киева с иском о снятии арестов и попросил Ю. Луценко учесть интересы государства при формировании правовой позиции представителей ГПУ в суде.

Тем не менее, 26 июня на заседании в Печерском районном суде Киева представители ГПУ настояли на сохранении ареста и суд согласился с их сомнительной аргументацией. Примечательно, что в судебном заседании следователь и прокурор открыто заявляли, что их основная задача с помощью уголовного преследования запустить процесс реприватизации предприятия, к имуществу которого, как известно по информации СМИ, проявляют повышенный интерес некоторые владельцы судостроительных активов.

В этой связи, следуя букве закона, комитет кредиторов вынужден был констатировать невозможность выполнения плана санации и обратиться в суд с ходатайством о прекращении санации и открытии ликвидационной процедуры. Данное обращение было поддержано представителями государственных учреждений и ведомств, требования которых включены в реестр кредиторов ПАО.

Таким образом, позиция прокуратуры привела к ликвидации ведущего предприятия военного кораблестроения Украины и убыткам для государственного бюджета. Будут потеряны 74 млн грн авансов по договорам с нерезидентами. Также неразрешенная ситуация с арестами ведет к дальнейшему удорожанию проекта. С момента начала строительства его стоимость превысила прогнозный показатель уже на 1,4 млрд грн. К тому же, вероятность реализации государственной программы стала стремиться к нулю. Т.к. аресты не позволили выделить из состава общества новое ПАО «Судостроительная компания «Корвет», это привело к тому, что построенный корпус корвета будет включен в ликвидационную массу для дальнейшей реализации. Мы подготовили обращение в Службу безопасности Украины с просьбой разобраться с антигосударственной позицией представителей ГПУ.