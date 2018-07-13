Исполком горсовета утвердил программу для «Николаевоблтеплоэнерго» на замену теплосетей города в размере ₴6 миллионов

В пятницу, 13 июля члены исполнительного комитета Николаевского городского совета согласовали инвестиционную программу для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 2018 год.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома.

Так, директор ОКП Николай Логвинов сообщил, что программы 6 миллионов 555 тысяч гривен и в ней предусмотрены четыре мероприятия.

- Закрытие малоактивных подвальных котельных по улице Садовой 46, замена теплосетей по улице Радостной, замена теплосетей по улице Галины Петровой и замена сетей по улице Архитектора Старова. Это позволит уменьшить аварийные ситуации на протяжении сезона и сэкономить в год 1 миллионов 715 тысяч гривен. Это необходимо для предприятия, просим поддержать, - отметил Логвинов.

Николай Логвинов Александр Сенкевич

На уточняющий вопрос члена исполкома откуда предприятие планирует взять эти деньги, Логвинов отметил, что средства возьмут с амортизационных отчислений.

- Тариф, который утверждается на отопление в нем есть инвестиционная составляющая, которая может быть использована на конкретные мероприятия, - пояснил мэр Сенкевич.

В частности, директор предприятия отметил, что если сегодня же программу подержат, то работы начнутся с понедельника. В итоге члены исполкома утвердили данную программу.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» завершило изоляцию 25,4 километров воздушных теплосетей за средства Всемирного банка.

Ранее, исполнительный комитет Николаевского горсовета в пятницу, 13 апреля, поддержал проект о принятии областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города.