«Николаевводоканалу» не хватает ₴3 миллиона из-за того, что импортный хлор дороже в два раза: «Шантаж государства»

Генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена.

Об этом он заявил на аппаратном совещании в горисполкоме в понедельник, 16 июля.

Ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» намерен «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

Так, Дуденко отметил, что уже начались поставки хлора с Румынии и Молдовы, однако проблем а от этого не исчезла.

- Цена повысилась более чем в два раза. По имеющемуся контракту мы закупали хлор по цене 22 тысяч за тонну. Сегодня на рынке хлора цена уже 45-46 тысяч, есть и более высокие цифры… Если такая цена продержится и дальше, то нам до конца года не хватает около 3 миллионов гривен в тарифе, - сказал Борис Дуденко.

В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко, порекомендовал директору КП общаться с депутатами, членами бюджетной комиссии, чтобы решить вопрос нехватки средств и горожане не почувствовали изменений.

При этом, в ходе обсуждения вопроса, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что «Днепразот» прекратил свою работу из-за повышения стоимости на газ.

- Коломойский закрыл свой завод. Это шантаж государства: или снизьте цену на газ и я начну работать, либо я закрываю завод. К сожалению, это монополист по Украине, все водоканалы покупали хлор только на «Днепразоте».

Владимир Крыленко

Напомним, что с понедельника «Николаевводоканал» намерен «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды. Позже, нашли вариант, чтобы с 18 июля на «Николаевводоканал» осуществили дополнительную поставку хлора для очистки воды.