НАБУ расследует уголовное производство о растрате ₴11 миллионов на услуги по ремонту автотрансформатора на Южно-Украинской АЭС

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную переплату около 11 миллионов гривен при закупке работ по ремонту автотрансформатора Южно-Украинской АЭС у ПАО «Запорожтрансформатор» Константина Григоришина в конце 2015 года.

Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 июля.

По данным следствия, должностные лица ОП «Южно-Украинская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» по результатам переговорной процедуры 18 декабря 2015 закупили у ПАО «Запорожтрансформатор» работы по восстановительному ремонту автотрансформатора типа АТДЦТН-250000/330/150-У1 на сумму 59 миллионов 990 тысяч гривен.

В постановлении указано, что было нарушено требование закона «Об осуществлении государственных закупок», в обосновании применений переговорной процедуры отсутствуют какие-либо ссылки на экспертные, нормативные, технические и другие документы, подтверждающие, что только «Запорожтрансформатор» имел возможность осуществить восстановительный ремонт указанного автотрансформатора.

При этом «Запорожтрансформатор» 24 марта 2016 года продал ГП «НЭК «Укрэнерго» аналогичный автотрансформатор по цене меньше на 11 миллионов гривен, чем стоимость выполнения ремонтных работ.

Таким образом, по мнению следствия, должностными лицами «Южно-Украинская АЭС» нанесен ущерб государственному предприятию на сумму 11 миллионов гривен.

4 июля суд предоставил детективу временный доступ и возможность изъятия копий документов «Укрэнерго», а именно: договора о закупке автотрансформаторов в марте 2016 года, всех документов, касающихся выполнения настоящего договора, документации, на основании которой была проведена закупка. Как отметил детектив, указанные документы могут быть использованы в качестве доказательства факта завышения стоимости закупленных услуг.

Напомним, что на Южно-Украинской АЭС проводили обыски из-за закупки неэффективной системы пожаробезопасности, которая могла привести к катастрофе. Позже СБУ провела повторный обыск на ЮАЭС в рамках производства о закупке некачественного кабеля, в результате чего был задержан подрядчик.