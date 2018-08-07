Владелец НГЗ Дерипаска начал консервацию одного из своих заводов из-за американских санкций

Объединенная компания «РусАл», в который входил «Николаевский глиноземный завод», Олега Дерипаски в августе начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, так как предприятие лишилось рынков сбыта из-за американских санкций.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«После введенных OFAC санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась не востребованной, т.к. производство было полностью ориентировано на американский рынок. Поэтому с апреля 2018 года «НАЗ» работает только на склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуацией, в которой оказался НАЗ после введения санкций, для того чтобы снизить убытки, ОК «РусАл» вынуждена начать в августе консервацию электролизных мощностей НАЗа», - заявил представитель предприятия.

Напомним, что Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ и «Русал» попали в санкционный список, который власти США опубликовали в начале апреля. Ограничения в отношении предприятий согласились отменить, если Дерипаска откажется от управления ими. В связи с этим 27 апреля бизнесмен согласился выйти из руководства En+ и снизить долю принадлежащих ему активов этой компании. Кроме того, сообщалось, что Украина на год ввела санкции против Дерипаски.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.

Также ранее сообщалось, что США могут исключить «Русал» Дерипаски, в который входит НГЗ, из санкционного списка.