В Николаев привезли новые понтоны для Аляудского моста – их установят после очистки дна

В Николаев привезли новые понтоны для проблемного Аляудского моста.

Об этом сообщается на странице КП «ЭЛУ автодорог» в Facebook.

На коммунальном предприятии рассказали, что два понтона заменят аварийные из которых постоянно приходилось откачивать воду.

«Это первый этап, связанный с ремонтом моста. Следующий этап – это подготовка грунта по дну реки. Только после очистки дна можно будет установить новые понтоны и обеспечить нормальную работу переправы», – добавили в «ЭЛУ автодорог».

Как уже сообщалось, департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в июне отменил результаты торгов на покупку понтонов для Аляудского моста после жалобы проигравшей фирмы-участника.

Напомним, 2 мая провалилась пешеходная часть по Аляудскому мосту и он срочно нуждается в ремонте, так как является опасным для людей.