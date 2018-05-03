«Там все сгнило»: в Николаеве образовался провал части пешеходного Аляудского моста

В среду, 2 мая провалилась пешеходная часть по Аляудскому мосту и он срочно нуждается в ремонте, так как является опасным для людей.

Об этом в среду, 2 мая сообщила директор «ЭЛУ Автодорог» Наталья Горбенко в ходе аппаратного совещания.

- С марта месяца денег на содержание мостов, в том числе Варваровского и Ингульского у предприятия нет, персонал работает и содержит мосты за счет оборотных средств предприятия, - заявила она.

Так, и.о. директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая сообщила, что такая ситуация с мостами сложилась из-за того, что тендер на содержание мостов СБУ отменил. По словам директора антикоррупционного департамента Андрея Ермолаева недавно без тендера ДЖКХ заключил договор на уборку мостов с фирмой, которая была создана в марте этого года, а новый тендер на содержание мостов за два месяца не провели.

Наталья Горбенко - Сейчас в экстренном порядке необходимо ремонтировать пешеходную часть, там провали и это реально опасно для жизни. Опять же за счет оборотных средств будем что-то варить, мостить. Там все сгнило, понтонный мост Аляудский он изжил себя. Он постоянно под нагрузкой, там же машины движутся в воинскую часть, там ходит маршрутный транспорт, - сообщила Горбенко.

В частности, Наталья Осецкая напомнила, что ранее военной части предлагалось перенести маршрут следования транспорта за пределы железнодорожного моста, однако им запретили проезжать через железную дорогу, чтобы ее не разрушать.

На что мэр Александр Сенкевич предложил реагировать кардинально – «в ультимативном порядке для военной части, поставьте на мосту знаки, что проезд запрещен для техники».

При этом, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец отметил, что есть еще и другой вариант – проезжать под мостом, однако там очень узкий проезд и не факт, что воинская часть согласится на это.

В итоге Сенкевич попросил ДЖКХ провести наконец-то тендер и заняться ремонтом пешеходной части моста.

Напомним, что победу в тендере на оказание услуги по техническому обслуживанию николаевских мостов одержало частное предприятие ООО «Фундамент-М», оценив свою работу на 6 миллионов 750 тысяч гривен. Однако 16 марта данный тендер, на содержание Варваровского и Ингульского мостов, по настоянию СБУ был отменен.