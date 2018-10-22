На «Николаевводоканале» рассказали, на что направят €5 миллионов грантовой помощи

ГКП «Николаевводоканал» направит полученные гранты на модернизацию и реконструкцию насосных станций водопровода и канализации, что позволит повысить энергоэффективность предприятия и уменьшить потребление электроэнергии.

Об этом сообщает на странице водоканала в Facebook.

Напомним, что ранее городское коммунальное предприятие «Николаевводоканал» в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком получило 5 миллионов 110 тысяч евро грантовой помощи от Фонда «Е5Р» на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры предприятия.

«Проект очень важен для модернизации инфраструктуры водоканала и повышение ее надежности, в свою очередь будет иметь положительное влияние на качество услуг по водоснабжению и водоотведению. Поддержкой проекта Европейский Союз и международное сообщество демонстрируют обязательства по улучшению доступности питьевой воды и защиты окружающей среды в интересах граждан Украины. Внедрение новых систем обеспечит соблюдение требований национального и международного законодательства по охране окружающей среды и здоровья населения, позволит улучшить качества услуг по водоснабжению и водоотведению для населения», - говорится в сообщении.

Помимо модернизации объектов инфраструктуры ГКП «Николаевводоканал», как предприятия, проект позволит внедрить новые технологии.

«Первые результаты проекта можно увидеть уже сейчас на очистных сооружениях канализации, где была проведена реконструкция блока механической очистки стоков (приемной камеры, здания решеток и пескоулавливателей). Также сейчас в рамках инвестиционного проекта происходит реконструкция канализационных коллекторов по улицам Адмирала Макарова и Кузнечная, готовится реконструкция канализационного коллектора по улице Малая Морская», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что после получения разрешения со стороны Европейского инвестиционного банка «Николаевводоканал» начнет проведение тендерных процедур по модернизации и реконструкции очистных сооружений водопровода, дальнейшую реконструкцию очистных сооружений канализации, модернизацию насосных станций водопровода 1-го и 2-го подъемов, секторизации системы водоснабжения города в пилотной зоне и модернизацию 4-х канализационных насосных станций.

«ГКП «Николаевводоканал» заканчивает обработку долгосрочной программы комплексной модернизации и реконструкции других важных объектов инфраструктуры города на период к 2033 году, что позволит обеспечить надежность всей системы в целом и ее бесперебойное функционирование», - сообщают на предприятии.

Напомним, что еще в 2017 году директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко акцентировал внимание на том, что инфраструктура предприятия находится в критическом состоянии.