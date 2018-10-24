«Бесплатно и анонимно»: В Николаеве начала работу Мобильная бригада социально-психологической помощи для жертв насилия

Фото: иллюстрация из интернета В Николаеве в рамках проекта «Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине» с сентября 2018 функционирует Мобильная бригада социально-психологической помощи для жертв насилия, которая размещается на базе Николаевского городского центра социальных служб для семьи семьи, детей и молодежи.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

В состав мобильной бригады социально-психологической помощи входят квалифицированные социальные работники и психолог, услуги которых предоставляют бесплатно.

Задачами мобильной бригады являются:

- Реагирование и предоставление социально-психологической помощи пострадавшим лицам, нуждающимся в срочной помощи, в том числе путем кризисного и экстренного вмешательства; - информирование пострадавших по услугам (медицинским, социальным, психологическим, правовым и тому подобное), которые они могут получить для преодоления последствий насилия, и по поставщикам таких услуг, в том числе других общих или специализированных служб поддержки пострадавших; - разъяснение пострадавшим лицам их прав, определенных законом, возможностей получения помощи от субъектов и целесообразности ее получения.

Для получения помощи можно обратиться по телефонам: (095) 807 18 41, (063) 456 23 31 (0512) 47 64 66; по электронному адресу: gbv.ua.mt51@gmail.com

«Запомните: домашнее насилие - это не внутренне семейное дело или особенности семейного общения. Это противоправные действия, которым нет оправдания и о которых нельзя молчать! Не слушайте, что «Бьет - значит любит», «Все через это проходят», «Это ничего не изменит», «Мне стыдно», «Я боюсь». Обращаем Ваше внимание, что помощь оказывается бесплатно, анонимно и конфиденциально!» - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Житомира убил восьмилетнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством – машину с их телами нашли в лесополосе. Также ранее в Николаеве женщина пожаловалась своим знакомым на сожителя – мужчины с ним выпили и забили до смерти.